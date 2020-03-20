طوني ماهر يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "ونسني"

يواصل الفنان طوني ماهر، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ونسني" ويشارك به خلال رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة الفنان محمود الليثي، وليلى عزب وأحمد سلطان، والمسلسل من إخراج رامي رزق الله.



وكشف طوني، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن شخصيته التي يجسدها خلال مسلسل "ونسني"، حيث أنه يجسد شخصية صديق الفنان محمود الليثي وتربطهم علاقة قوية من الحب والصداقة كما يجمعهم دويتو كبير.



وأضاف:"أن شخصيتة في المسلسل تدور أحداثها في إطار كوميدي، كما أن أكثر مشاهدة مع الفنان محمود الليثي، لذلك انا سعيد بهذه التجربة واتوقع نجاحها خلال الموسم الرمضاني لان موضوعها جديد وقوي.



يذكر أن آخر أعمال توني ماهر، مسلسل"نصيبي وقسمتك الجزء3"، حيث شارك في حكاية بعنوان "براد الشاي"، التي كانت تدور أحداثها في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان هاني عادل وهبة مجدي وعبير صبري.