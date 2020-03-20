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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إصابة عضو بفيروس "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:02 م
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالات
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الجمعة، عن إصاية عضو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

هذا وتسبب فيروس كورونا في موت أكثر من خمسة آلاف شخص في أوروبا، معظمهم في إيطاليا التي تعد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم (3405)، ومع تسجيلها 1034 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية من بين 110 آلاف و568 إصابة تم تسجيلها رسميا، تعد أوروبا حاليا القارة الأكثر تأثّرا بالوباء العالمي.

كما يذكر أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 10 آلاف، مع تسجيل عدد جديد من الإصابات، وفي حين ارتفع عدد المصابين حول العالم إلى 244526، تعافى منهم 87407 أشخاص، لم يسجل البر الصيني لليوم الثاني على التوالي أي إصابة "محلية" جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. 

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.

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