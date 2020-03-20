تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي





أبلغت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رؤية مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري رينيه فايلر، لقائد الفريق حسام عاشور، بعدم الرغبة في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





ومن هذا المنطلق أعرب حسام عاشور عن أسفه وحزنه الشديد وصدمته من قرار الإدارة برفض التجديد معه.





وقال عاشور في تصريحات صحفية، "مصدوم بسبب ما حدث معي من إدارة الأهلي، فلم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق في يوم من الأيام بعد تاريخي الطويل بالقلعة الحمراء".





وأكد عاشور على أنه لا يريد الاعتزال في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يملك عروضا لكنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها أو مناقشتها في الوقت الحالي.





وأشار، "خلال الجلسة أبلغني مسؤولو الأهلي برفض التجديد لي، وهذا الأمر بلا شك لم يكن في حساباتي على الإطلاق، بعد كل هذه السنوات من العطاء هل يصح أن أرحل؟!".



