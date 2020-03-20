عاجل.. أول رد رسمي على استقالة عامل بفندق عائم فى أسوان

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول إجبار أحد العاملين بأحد الفنادق العائمة بأسوان على الاستقالة.





وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات صحفية، أن العامل هو طباخ على أحد الفنادق العائمة حيث قام بإجازة اعتيادية ثم تقدم باستقالته أول أمس بمحض إرادته ولم يُجبر علي الاستقالة كما أشيع.





وأكد أنه قد حصل على جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة، والشركة المالكة لهذا الفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ علي مصلحة موظفيها.





ومن ناحيته قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذها وزير السياحة والآثار بشأن الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي وضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة





وأكد على أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.





كما شددت وزارة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.





ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.





كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.





تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.





كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.





كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.



