بسبب كورونا.. "الشؤون البلدية" تتخذ إجراء جديد بشأن القطاع الخاص





أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها أجلت تحصيل رسوم خدماتها ‏على القطاع الخاص لـمدة تصل إلى 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقالت الوزارة: إن "ذلك يأتي في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ حيث يمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي (https://balady.gov.sa)، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر".





ومن إنعكاسات هذا الأمر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار فيروس كورونا، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".



