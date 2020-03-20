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تحدي الخير.. درة تقبل التحدي وتتكفل بـ30 أسرة هذا الشهر

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:11 م
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درة
درة
مي مرسي
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قامت احد الجمعيات الخيرية باطلاق مبادرة لتكفل العائلات الغير قادرين على عدم العمل بسبب أجورهم اليومية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وانضم عدد كبير من الفنانين لهذه المبادرة.

وقررت الفنانة درة الانضمام إلى مبادرة جمعية رسالة بالمنافسة مع صديقاتها الفنانة دنيا سمير غانم وكندة علوش وحلا شيحة وصرحت بالتكفل بـ30 أسرة هذا الشهر وتعتبر من أحدث المنضمين.

وقالت درة عبر فيديو لها "أن العالم كله يواجه أزمة كبيرة وهي فيروس كورونا اللي بتهددنا كلنا وكلنا لازم نقعد فالبيت..جمعية رسالة عملت مبادرة للأسر الفقيرة أو اللي معندهاش امكانيات تقعد في البيت بسبب أجرهم اليومي..أنا ببدأ تحدي مع زميلاتي الفنانات بتكفل 30 أسرة هذا الشهر" وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشارك في مبادرة جمعية رسالة بتكفل الأسر الفقيرة وخاضو التحديات وأشركو زملاءئهم فيها عدد من الفنانين والرياضيين منهم منى زكي وأمير كرارة وتامر حسني وعمرو يوسف وأحمد فهمي وهنا الزهد وسعد سمير وطارق حامد ومحمود كهربا.

ويقوم عدد كبير من الفنانين في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بالتبرع للمستشفيات ويقومو أيضا بدور التوعية للوقاية من هذا الفيروس.
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