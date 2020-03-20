نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٠ hij.moi.gov.eg جميع المحافظات بالرقم القومي

تنحصر الفترة بين 16 مارس حتي 23 مارس للإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج في جميع محافظات الجمهورية، وقد صرحت وزارة الداخلية علي الحجاج أخذ فيروس كورنا بعين الاعتبار، وأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وطلبت المملكة السعودية من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لابد من إجراء تحليل فيروس كورنا، خوفاً من انتشار الفيروس، من المقرر أن توفر وزارة الداخلية العيادات الطبية أثناء أداء الحج، كما توفر الفنادق التي تطل علي الحرم المكي.

تنحصر الفترة بين 16 مارس حتي 23 مارس للإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج في جميع محافظات الجمهورية، وقد صرحت وزارة الداخلية علي الحجاج أخذ فيروس كورنا بعين الاعتبار، وأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وطلبت المملكة السعودية من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لابد من إجراء تحليل فيروس كورنا، خوفاً من انتشار الفيروس، من المقرر أن توفر وزارة الداخلية العيادات الطبية أثناء أداء الحج، كما توفر الفنادق التي تطل علي الحرم المكي.

تجدر الإشارة إلي أنه تم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2020 بمحافظة الشرقية والفيوم والوادي الجديد ومرسي مطروح يوم أمس الموافق 17 مارس، وقد تمت عمليات الاقتراع وعلي الفور تم الإعلان عن نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية، تعد فرصة السفر إلي الحج هي حلم كبير لكل مسلم ومسلمة، حيث يتمني الآف من المتقدمين الطوف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، فنسأل الله عز وجل بأن يكتبها لجميع المسلمين.

تجدر الإشارة إلي أنه تم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2020 بمحافظة الشرقية والفيوم والوادي الجديد ومرسي مطروح يوم أمس الموافق 17 مارس، وقد تمت عمليات الاقتراع وعلي الفور تم الإعلان عن نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية، تعد فرصة السفر إلي الحج هي حلم كبير لكل مسلم ومسلمة، حيث يتمني الآف من المتقدمين الطوف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، فنسأل الله عز وجل بأن يكتبها لجميع المسلمين.

نتيجة قرعة الحج 2020 محافظة الإسكندرية و القليوبية و أسيوط، أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، عن البدا في الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1441، وحددت موعد لكل محافظة علي حد سواء، ومن المقرر اليوم الموافق 18 مارس الإعلان عن محافظة الإسكندرية والقليوبية وأسيوط، وذلك وسط احتفال يتضمن حضور المحافظين وغيرهم من الجهات المسئولة، وقد عملت وزارة الداخلية علي التسهيل للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2020 بكل سهولة، وذلك إلكترونياً، من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم المصنع، ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم نتيجة قرعة الحج 1441-2020 وزارة الداخلية.

نتيجة قرعة الحج 2020 محافظة الإسكندرية و القليوبية و أسيوط، أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، عن البدا في الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1441، وحددت موعد لكل محافظة علي حد سواء، ومن المقرر اليوم الموافق 18 مارس الإعلان عن محافظة الإسكندرية والقليوبية وأسيوط، وذلك وسط احتفال يتضمن حضور المحافظين وغيرهم من الجهات المسئولة، وقد عملت وزارة الداخلية علي التسهيل للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2020 بكل سهولة، وذلك إلكترونياً، من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم المصنع، ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم نتيجة قرعة الحج 1441-2020 وزارة الداخلية.

نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع محافظات مصر، بكل يسر وسهولة، وهي كالتالي:





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.





الضغط علي أيقونة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.





إدخال الرقم القومي ورقم المصنع.





الضغط علي زر بحث.









وسنوافيكم بكافة الأخبار عن نتيجة قرعة الحج 2020 وأسماء الفائزين، لحظة بلحظة، وألف مبروك للفائزين بأداء الحج.





أشارت وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بالتعليميات الحج، حتي يتمكنوا من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر، وخلال بوابة الفجر الإلكترونية نتابع معكم كافة التفاصيل.





لا زالنا نتابع معكم نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات، التي من المقرر الإعلان عنها من خلال الاقتراع الإلكتروني، ويتم رفع النتائج عبر بوابة الحكومة المصرية، للاستعلام بكل سهولة ويسر ومن خلال الرقم القومي ورقم المصنع.





سنوافيكم بكافة التفاصيل عن نتيجة قرعة الحج 1441 بجميع المحافظات، حيث تم الإعلان غدا عن محافظة الإسكندرية والقليوبية و أسيوط، وتهنينا بالفائزين.





لا زالنا نتابع معكم نتائج قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات، وأعلنت وزارة الداخلية عن توفير جميع سبل الراحة للحجاج، لأداء مناسك الحج بكل يسر.





اليوم 19 مارس 2020 تم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج 2020 بمحافظة الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، أسوان، وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن عدد كبير من المحافظات.



