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بديل "جوميز" على أعتاب الهلال

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:47 م
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جوميز
جوميز
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية، عن سعي إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلا للفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الصيف القادم.

وكشفت صحيفة "Africatopsports"، عن فتح الهلال خط المفاوضات مع إدارة نادي العين الإماراتي، لضم لاعبه التوجولي لابا كودجو، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الهلال، تخطط لضم كودجو، ليكون بديل لجوميز، لقدراته التهديفية العالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بافتيمبي جوميز، مع نادي الهلال في 30 يونيو القادم.

وكانت أنباء قد انتشرت في الأيام الماضية، عن اهتمام الهلال بالفعل بالتعاقد مع كودجو البالغ من العمر 28 سنة، ليتنافس مع الاتحاد والأهلي، اللذان يرغبان أيضًا في خطف اللاعب التوجولي.

يذكر أن كودجو انتقل إلى العين الإماراتي في 2018، قادما من صفوف فريق نهضة بركان، بعقد بمتد حتى عام 2022.

وشارك كودجو مع العين في 20 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم 18 هدفًا، فيما صنع 5 آخرين.



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