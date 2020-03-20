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نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:46 م
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الطفل
الطفل
إيمان عبد العاطي
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حصلت بوابة الفجر، على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وناشدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، الأهالي، بالتواصل مع مركز شرطة أبو النمرس في حالة التعرف على الطفل، لسهولة الوصول إلى هويته.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق المركز.


ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.


ومن ناحية أخرى كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب لعب الأطفال، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه أسقطه قتيلا.

كان قُتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض، بقرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس
نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس
نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس
نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس
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مباحث النمرس شرطة ابو النمرس بوابة الفجر العثور على جثة طفل

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