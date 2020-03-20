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أمريكا تصدر قرار جديد لتقليل تداعيات"كورونا" على الاقتصاد

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:31 م
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وزير الخزاانة الأمريكي
وزير الخزاانة الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، قرار جديد ضمن خطتها لتقليل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

 

وذكر وزير الخزانه الأمريكي أن الوزارة قررت تأجيل  تقديم الأقرارات الضريبية التى على الشركات والأشخاص  لمدة ثلاث شهور عن موعدها المحدد سنويًا.

 

وقال  الوزير ستيفن منوشن عبر تدوينة له على موقع تويتر، "إننا سننقل يوم الضرائب من 15 أبريل إلى 15 يوليو، وسيحصل جميع دافعي الضرائب والشركات على هذا الوقت الإضافي لتقديم المدفوعات وتسديدها بدون فوائد أو عقوبات."

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