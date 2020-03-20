عاجل.. برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل كيكي سيتين عن تدريب الفريق

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي بشأن كيكي سيتين مدرب الفريق موقفه من البقاء في تدريب النادي.





وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى احتمالية إقالة كيكي من مهمة تدريب نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر بقاء سيتين مع الفريق وعدم رحيله عن النادي.



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لديه ثقة كبيرة في كيكي سيتين وسوف يبقى على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم القادم.



يذكر أن كيكي سيتين كان قد تولى مهمة تدريب نادي برشلونة في منتصف الموسم الجاري خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الذي تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج.





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.