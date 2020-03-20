الأكثر مشاركة وتتويجًا بالبطولات.. ماذا قدم حسام عاشور في 16 عامًا مع الأهلي؟ (أرقام)

وصل قطار حسام عاشور نجم النادي الأهلي محطته الأخيرة في القلعة الحمراء، بعدما قررت إدارة النادي عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بناءًا على رغبة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وعرضت عليه الإعتزال أو إحضار عرضًا مناسبًا للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، اجتماعا اليوم مع حسام عاشور، ، أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، لذا قررت اللجنة عدم تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، وعرضت عليه الاعتزال بشكل نهائي وإنهاء مسيرته داخل القلعة الحمراء.





مجلس الأهلي أكد على تقديره واحترامه لتاريخ حسام عاشور مع القلعة الحمراء، وقرر تحمل تكاليف إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب، فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة في حالة قراره النهائي بالاعتزال.





وعبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة، ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب، وهي رغبة لا يستطيع أحد أن يصادر عليها، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتا كافيا للتفكير ثانية، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.

ماذا قدم حسام عاشور خلال مسيرته مع النادي الأهلي؟





حسام عاشور من مواليد 9 مارس لعام 1986 يبلغ عمره 34 عامًا، بدأ "عاشور" مشواره مع الفريق الأول بالنادي الأهلي موسم 2004 – 2005 تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وسرعان ما أثبت قدرته خلال التدريبات والمباريات على قيادة خط وسط المارد الأحمر، وبدأ المشاركة في المباريات مع الفريق حتي ثبت أقدامه بقوة في التشكيلة الأساسية للفريق وأصبح أحد العناصر الرئيسية بالفريق ليبدأ معها مشوار النجومية والبطولات بالنادي الأهلي.





خاض صاحب الـ34 عامًا خلال مشواره مع الأهلي 512 مباراة ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ القلعة الحمراء، وسجل 3 أهداف فقط خلال مسيرته مع الفريق وجاءت مبارياته كالتالي:





- الدوري المصري .. 292 مباراة (3 أهداف)

- كأس مصر.. 37 مباراة

- السوبر المصري .. 11 مباراة

- بطولات إفريقيا.. 156 مباراة

- كأس العالم للأندية.. 11 مباراة

- البطولات العربية.. 5 مباريات





وجاءت أهداف "عاشور" الثلاثة بالقميص الأحمر في شباك أسمنت أسيوط، والإسماعيلي، وطلائع الجيش، وجاءت جميعها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





بطولات حسام عاشور مع الأهلي





حصد حسام عاشور العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره مع الأهلي ليصبح الأكثر تتويجًا بالبطولات مع المارد الأحمر وأحد أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في العالم علي مستوي الأندية، وجاءت بطولاته كالتالي:





- الدوري الممتاز (12 لقب)

- دوري أبطال إفريقيا (5 ألقاب)

- السوبر الإفريقي (5 ألقاب)

- كأس مصر (3 ألقاب)

- كأس السوبر المصري (10 ألقاب)

- كأس الكونفيدرالية ( 1 لقب)

- برونزية كأس العالم للأندية عام 2006