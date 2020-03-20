أمانة تبوك: استمرار حملات التعقيم في المنطقة لمكافحة "كورونا"





قالت أمانة تبوك، مساء اليوم الجمعة، إن "الحملات الموسعة مستمرة في تعقيم المسالخ وتطهير وغسيل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها في المنطقة، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ، مع التأكد من وجود أجهزة تعقيم في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال".





وأضافت الأمانة: "هذا يأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، لافتة إلى "مواصلة تكثيف الجولات الرقابية والميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية".





وأشارت إلى أن الإجراءات تقضي بتعليق عدد من الأنشطة التجارية والفعاليات؛ للحد من التجمعات البشرية، ومنع تفشي الفيروس، وتكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات، والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يوميًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامتهم، والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين.



