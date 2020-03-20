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أمانة تبوك: استمرار حملات التعقيم في المنطقة لمكافحة "كورونا"
الجمعة 20/مارس/2020 - 05:20 م
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الفجر السعودي
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قالت أمانة تبوك، مساء اليوم الجمعة، إن "الحملات الموسعة مستمرة في تعقيم المسالخ وتطهير وغسيل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها في المنطقة، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ، مع التأكد من وجود أجهزة تعقيم في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال".
وأضافت الأمانة: "هذا يأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، لافتة إلى "مواصلة تكثيف الجولات الرقابية والميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية".
وأشارت إلى أن الإجراءات تقضي بتعليق عدد من الأنشطة التجارية والفعاليات؛ للحد من التجمعات البشرية، ومنع تفشي الفيروس، وتكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات، والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يوميًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامتهم، والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.
وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".
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