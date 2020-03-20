Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمانة تبوك: استمرار حملات التعقيم في المنطقة لمكافحة "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قالت أمانة تبوك، مساء اليوم الجمعة، إن "الحملات الموسعة مستمرة في تعقيم المسالخ وتطهير وغسيل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها في المنطقة، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ، مع التأكد من وجود أجهزة تعقيم في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال".

وأضافت الأمانة: "هذا يأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، لافتة إلى "مواصلة تكثيف الجولات الرقابية والميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية".

وأشارت إلى أن الإجراءات تقضي بتعليق عدد من الأنشطة التجارية والفعاليات؛ للحد من التجمعات البشرية، ومنع تفشي الفيروس، وتكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات، والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يوميًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامتهم، والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

منذ أقل من ساعة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 13 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شؤون الحرمين" تقوم بإجراءات وقائية مشددة لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الحرام

الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

الجمعة.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية للحديث حول تحديات أزمة "كورونا"

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن تطبيق "العمل عن بعد" لمكافحة كورونا

مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

"الجمارك السعودية" تصدر قراراً جديدًا لمنع تفشي فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status