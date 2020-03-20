Advertisements
Advertisements
Advertisements

لافتة إنسانية من لاعبي شباب بلوزداد الجزائري

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قام لاعبي نادي شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري، بلافتة إنسانية رائعة، حيث قاموا بالتبرع بنسبة 25 % من رواتبهم الشهرية لصالح الصندوق الوطني للتضامن مع ضحايا وباء كورونا.

وسجلت الجزائر عشر وفيات من مجموع 91 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال شرف الدين عمارة رئيس نادي شباب بلوزداد، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إن جميع منتسبي النادي من لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإداريين، قرروا المشاركة في هذه الحملة التضامنية.

ودعا عمارة جميع الجزائريين إلى احترام إجراءات الحجر الصحي والالتزام بقواعد التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء، كما أعرب عن استعداده لدعم جهود السلطات الحكومية في حملتها للحد من انتشار كورونا.

وكانت إدارة نادي شباب أهلي برج بوعريريج قد أعلنت أمس الخميس، عن تخصيص مقر الفريق لإيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شباب بلوزداد

أخبار تهمك

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعتين

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة الجزائرية تحدد المصدر الرئيسي لوباء الكوليرا

أونلاين NOW: مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش بيرام

يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر YOUTUBE كورة لايف PLUS LIVE رابط ماتش بيراميدز NOW

مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر ON SPORT HD YouTube بدون تقطيع

السلطات الجزائرية تضع مسافرين قادمين من إسبانيا في الحجر الصحي

قائد محاربي الصحراء السابق: مستعد للعمل في اتحاد الجزائر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status