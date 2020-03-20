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طارق الجنايني يقبل تحدي الخير ويُوجهه لـ أبو هشيمة

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:57 م
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طارق الجنايني
طارق الجنايني
ولاء عبد الناصر
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قبل المنتج طارق الجنايني، تحدي الخير الذي وجهه له السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليكفل مجموعة من الأسر المتضررة من وباء الكورونا اقتصاديا.

ووجه "الجنايني" تحديه لرجال الأعمال طارق نور وأحمد أبو هشيمة ووجه رسالة للإعلامي عمرو أديب أن يتبني هذه الحملة في برنامجه.

في سياق آخر يعد طارق الجنايني منتج مصري، بدأ دراسته فى الولايات المتحدة، ثم عاد إلى مصر لاستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، استهل حياته المهنية مع طارق نور الذي استفاد من خبرته كثيرًا، ثم بدأ عمله الخاص به ومنه قدم العديد من البرامج المتميزة والجديدة وكان من أشهرها "الشقة،والهرم،والتجربة ،والبطل"، كما قدم مسلسل السيت كوم "حرمت يا باباالجزء الأول والثانى".
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