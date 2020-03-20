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عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:28 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
دينا حسن-محمد رجب
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أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق الحي، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان صحفي، أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ، قام حي غرب برئاسة اللواء هشام كمال، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم التنبيه علي البائعين وتمت عملية الإخلاء، وتحذير جميع القائمين عن تلك الأسواق بالالتزام بالتعليمات الصادرة والتي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

ونفذت محافظة الإسكندرية أمس الخميس قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساءً إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. 

وأشار القرار في مادته الثانية أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 


ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما أعلنت المحافظة عن طرح مبادرة عاجلة لحشد المجتمع المدني والحكومي بالمحافظة تحت عنوان " ادعم عمال اليومية " لتقليل الأثار الناتجة عليهم جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

تهدف المبادرة إلى وضع حلول عاجلة لعمال اليومية فى حال اضطرار الحكومة لفرض قرارات أخرى أكثر صرامة في حال عدم التزام المواطنين.

وصرح محافظ الإسكندرية بأن القيادة السياسية، والحكومة حريصة كل الحرص على ضمان عدم المساس باحتياجات العمالة من مواطنى الإسكندرية البسطاء الذين يعملون بنظام اليومية.

وأكد أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية لتوفير غطاء آمن لتلك الشريحة الموجودة بالمجتمع السكندري بإعداد حصر شامل لها، لضمان عدم تضررهم بأي شكل من الأشكال الآن ومستقبلًا.

وأضاف أن الأحد القادم سيتم إطلاق تلك المبادرة بمشاركة المجتمع المدني والحكومي ورجال الأعمال من أجل وضع آلية واضحة للتعامل مع تلك الشريحة وضمان توفير الدعم المطلوب لها وقت الأزمات.

عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
عاجل.. إخلاء سوقي الجمعة والحمام فى الإسكندرية (صور)
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