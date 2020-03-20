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فايلر يطلع على تقارير مصابي الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى استعدادًا لاستئناف مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، اجتماعًا مع الجهاز المعاون في ملعب التتش يوم الأحد المقبل لبحث تطورات المرحلة المقبلة ووضع برنامج للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية.

كما يعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الأطمئنان على اللاعبين المصابين والإطلاع على تقاريرهم الطبية ومعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وكان فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام من التدريبات بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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