مانشستر سيتي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.



وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يحاول حاليا تجديد عقد الإنجليزي رحيم سترلينج مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة لمنع رحيله في الصيف القادم.



وكشفت التقارير أن نادي مانشستر سيتي يريد تجديد عقد سترلينج حتى عام 2024 مقابل 20 مليون يورو كراتب سنوي له مع الفريق.





وحسب ما ذكرته التقارير فإن رحيم سترلينج لا يمانع في تجديد عقده مع مانشستر سيتي في الفترة القادمة ولكن بشرط حصوله على راتب مناسب مع الفريق.



ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سترلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي.





وقد شارك رحيم سترلينج في 39 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع هدفين آخرين.