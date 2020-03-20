خطة وزارة التضامن الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا

فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قرارات مهمة بخصوص منع انتشار المرض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.





وترصد بوابة الفجر، الإجراءات الاحترازية المتبعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشمل دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.





1.توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين علي الكشف علي الأبناء.





2.توفير مناخ صحي بالمؤسسات تشمل المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة.





3.توزيع منشورات توعوية والإرشادات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الوقاية.





4.منع دخول أية وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.





5.توفير كاشف حراري بالمؤسسات.





6.يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء فى مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.





7.الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات علي سبل الوقاية من الفيروس.





8.القيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.





9.تعليق كافة الأنشطة في الحضانات كذا الأنشطة في مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع اجتماعي.





10.تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعى خلال الفترة من 19 إلى 31 3/2020 .





11.تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة.





12.بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات.





الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:





1.تجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم (29 ألف) متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين.





2.إتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.





3.مبادرة توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





4.تخفيض عدد العاملين به في النواحي الإدارية بما لا يخل ببرامج العلاج والتأهيل لمرضي الإدمان.





5.التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال المرضي في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعًا للتكدس.





6.تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة والتي تهدف إلي تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضي لتساعدهم علي الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة.





7.صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يومًا مجانًا بدلًا من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة علي أن يتم عودتهم إلي العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم.





8.التنسيق مع المستشفيات الشركة علي تطهير العيادات وتعقيمها بشكل يومي بجانب أيضًا توفير المطهرات لاستخدامها من قبل المترددين علي العيادات.





9.منع الزيارات للمرضي المحتجزين بمراكز تأهيل مرضي الإدمان خلال هذه المدة لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضًا للوقاية من الفيروس.





10.في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل (ارتفاع درجة الحرارة) يتم عزلة فورًا ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخري.





11.في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان.





12.التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.





الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لبنك ناصر الاجتماعي:





1.البنك يمنح الموظفة التي ترعي أطفال والمرضي أجازة إستثنائية.





2.منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة أجازة استثنائية خلال هذه الفترة.





3.منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.



