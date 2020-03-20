محمد رجب عن الكورونا: "جميعنا في بطن الحوت الآن "

نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "رجب" في هذه الصورة مرتديا بنطال من اللون الأسود مع بلوفر من اللون الأسود وكوتشي من اللون الأسود.



وكتب "رجب" على هذه الصورة قائلا: جميعنا في بطن الحوت الأن رددوا معايا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا ينجينا ويعديها على خير يارب.



وفي سياق أخر قدم "رجب" في العديد من الأعمال الفنية منها محترم الا ربع، الخلبوص، سالم أبو اخته، حمادة يلعب، أدهم الشرقاوي، السر، برازيل يا هوا، لقاء على الهوا، الأخ الكبير.



وشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" كلا من محمد رجب، هبة مجدي، عبير صبري، أشرف زكي، ايهاب فهمي، والعديد من النجوم الكبار.

