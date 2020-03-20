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أجمل رسائل عيد الأم 2020 أجمل صور عيد الأم Happy Mother Day

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:14 م
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عيد الأم
عيد الأم
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أجمل رسائل عيد الأم 2020 أجمل صور عيد الأم Happy Mother Day

أجمل صور ورسائل عيد الأم 2020، مع اقتراب عيد الأم يبحث الكثيرين عن صور وكلمات تهنئة حتى تتناسب مع هذه المناسبة الجميلة، والتي تنتظرها الكثير من الأمهات حتى تتأكد من حب أبنائها الذي لا يوصف مهما مر الزمان، حيث يعد عيد الأم ذكرى جميلة للأبناء والأمهات ففي هذا اليوم الجميل تتجمع فيه الأسرة الأبناء والأحفاد حتى تحتفل بهذا اليوم في أجواء الفرح والاحتفال التي مهما مر عليها الزمان يشتاق إليها الانسان.


أجمل رسائل عيد الأم 2020

حيث تعد الأم نعمة كبيرة من نعم الله على الانسان، الأم التي حملت جنيناً في أحشائها 9 أشهر وتحملت المشقة والتعب حتى تضع صغيرها وتهتم به وترعاه، وتسهر الليالي حتى ترعاه إذا مرض، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه هذه هي الأم والتي لم يمكن أن يعوضها الأنسان مهما تعرف على بشر فهي القلب الذي يشعر دون أن ترى أبنائها، فهي تشعر حينما يتألمون أو يفرحون ودائما تظل دعواتها هي الراعي الرسمي للأبناء، فإذا ماتت الأم انقطعت هذه الدعوة، ولهذا يحرص الكثير من الأبناء على قضاء هذا اليوم مع أمهاتهم حتى يحتفلون بهذه المناسبة الجميلة والتي تظل محفورة في أذهان الأبناء والأمهات.

أمي .. يا شمعة الكون، العالم كله يحتفل بهذا اليوم وأنا من بين هذه الجموع، أقول لك كل عام وأنتِ بخير دوماً.

أمي .. حياتي معكِ حلوة وعلى شفاهي أنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر أن أهديك عمري سيكون قليل عليكي.

أمي .. لا أتصوّر حياتي من دونك .. العمر لا يحلو بغير وجودك .. وكلما مرّ عيد بحضورك أدعو ربي ألاّ يحرمني وجودك .. كل عام وأنتِ بخير.

أمي .. حبك يختلف عن جميع الناس .. أرسل لكِ أجمل التهاني مع أجمل طير .. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.


صور تهنئة عيد الأم 2020

و وصانا رسولنا الكريم على الأم مرارً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الجنة تحت أقدام الأمهات” ، والواضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم تحملت الكثير من المتاعب في الحياة ولهذا أمر الله أن تكون الجنة تحت أقدام الأمهات، كما جاء في حديث الرسول الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال “يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال :أمك قال ثم من؟ قال : أمك، قال :ثم من قال: أمك قال ثم من قال: أبوك، ويشير الحديث الشريف إلى أن الأم أفضل صاحب في الحياة وأنها هي العون والصديق ، فعليك أن تطيع أمك وأن ترعاها في كبرها فهي مظهر من مظاهر البر في الدنيا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وكان من بينها ولد صالح يدعو له.


 

أجمل رسائل عيد الأم 2020 أجمل صور عيد الأم Happy Mother Day
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صور عيد الأم 2020 صور تهنئة عيد الأم 2020 أجمل رسائل عيد الأم 2020

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