Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرسنال يحدد سعر بيع أوباميانج لبرشلونة

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
حدد نادي أرسنال الإنجليزي مطالبه للموافقة على رحيل الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن نادي أرسنال أصبح يعلم أن أوباميانج قرر الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف القادم لذلك قرر النادي أن يستفيد من اللاعب ماديا بدلا من ان يفقده مجانا.


وكشفت الصحيفة أن نادي أرسنال يرغب في الحصول على مبلغ 55 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة كبيرة في ضم أوباميانج في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف نادي أرسنال أبرزها نادي برشلونة الإسباني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 36 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 23 هدف وصنع هدف وحيد.
Advertisements

أخبار تهمك

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعتين

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ ساعة و 16 دقيقة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ أقل من ساعة

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status