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وزير الزراعة يبحث مع قيادات الثروة السمكية زيادة إنتاج مصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:10 م
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نهر النيل
نهر النيل
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان صحفى اليوم الجمعة، أن ذلك لمتابعة كافة أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية ومعوقات حركة العمل بها وأيضا بحث كيفية ادارة الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية من الاسماك مما يسهم في زيادة الناتج القومي

وأكد زير الزراعة، على أهمية إدارة الأنشطة بصورة اقتصادية سلمية في المرحلة القادمة وضرورة استحداث إدارة تسويق تهدف إلى دراسة السوق أولا بأول وبحث مدى توافر الأسماك بالسوق بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير وكذلك هيكلة الإدارات المختلفة بالهيئة للاستفادة من المقومات البشرية الموجودة بها.

ووجه الوزير، بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بازالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك حتى يتواكب مع المعدلات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية إنتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.

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الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة نهر النيل توافر الأسماك بالسوق السيد القصير الثروة السمكية

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