بالرغم من ازدياد أعداد المصابين بفايروس كورونا حول العالم إلا أن عدد المتعافين من الفايروس أيضا ترتفع مع كل ساعة، والجهود العالمية لمحاولة اكتشاف لقاح ضد الفيروس المستجد.





بلغ عدد المتعافيين من الفيروس حول العالم 89,918 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 10,495 وعدد الحالات المصابة بالفايروس حول العالم 255,904 حتى اللحظة.





ونعرض لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية أخر الإحصائيات حول العالم لحظة بلحظة حسب منظمة الصحة العالمية، تابعنا لحظة بلحظة







