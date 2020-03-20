البلدعدد الحالات المصابةعدد الوفيات
الصين809673248
إيطاليا410353405
إسبانيا199801002
إيران196441433
ألمانيا1532044
الولايات المتحدة الأمريكية14250205
فرنسا10995372
كوريا الجنوبية865294
سويسرا388833
المملكة المتحدة3269144
هولندا2994106
بلجيكا225737
النمسا20136
نرويج17817
السويد143911
دنمارك12256
ماليزيا10303
اليابان92332
كندا8469
البرتغال7854

أستراليا7577
السفينة السياحية (Diamond Princess)7127
جمهورية التشيك6940
إسرائيل6770
البرازيل6216
ايرلندا5573
باكستان4612
قطر4600
اليونان4186
فلندا4000
سنغافورة3850
اندونيسيا36932
تركيا3594
بولندا3555
تشيلي3420
لوكسمبورغ3354
أيسلندا3301
تايلند3221
سلوفينيا3191
البحرين2791

رومانيا2770
المملكة العربية السعودية2740
إستونيا2670
الإكوادور2604
هونغ كونغ2564
مصر2567
البيرو2341
الفلبين23018
جنوب أفريقيا2020
روسيا1991
الهند1954
العراق19213
لبنان1574
الكويت1480
الإمارات1400
بنما1371
تايوان1352
الأرجنتين1283
سلوفاكيا1230
أرمينيا1220

سان مارينو11914
المكسيك1181
كولمبيا1080
كرواتيا1051
صربيا1030
بلغاريا943
الجزائر879
كوستا ريكا871
لاتفيا860
فيتنام850
الأروغواي790
أندورا740
هنجاريا731
بروناي دار السلام730
الأردن690
جمهورية قبرص670
ألبانيا642
المغرب632
البوسنة والهرسك630
سريلانكا600

جزر فارو580
مالطا530
بلاروس510
مولدوفا491
عمان480
مقدونيا480
أذربيجان441
فلسطين440
كازاخستان440
فنزويلا420
لثوانيا410
جورجيا400
نيوزيلند390
تونس390
كمبوديا370
السنغال360
جمهورية الدومنيكان342
بوركينافاسو331
غوادلوب330
ليختنشتاين280

جزيرة ريونيون280
أوكرانيا263
مارتينيك231
أوزبكستان230
أفغانستان220
السفينة السياحية (Grand Princess)210
بنغلادش181
ماكاو170
جامايكا151
جمهورية الكونغو الديمقراطية140
الكاميرون130
المالديف130
البرغواي130
نيجريا120
بوليفيا120
هندوراس120
جزيرة غوام120
غينيا الفرنسية110
جزر القناة110
كوبا111

غانا110
موناكو90
ساحل العاج90
ترينداد وتوباغو90
إثيوبيا90
غواتيمالا91
جبل طارق80
رواندا80
بورتو ريكو80
غيانا71
كينيا70
السيشيل70
منغوليا60
بولينيزيا الفرنسية60
غينيا الإستوائية60
تنزانيا60
قيرغيزستان60
بربادوس50
Aruba40
جزيرة مايوت40

سان بارتليمي30
الغابون31
جزر كايمان31
ناميبيا30
كوراكاو31
البهاماس30
الكونغو30
جزر فيرجن الأمريكية30
مونتنغرو30
مورتيس30
البوسنة20
بوتان20
القديس مارتن20
السودان21
كوسوفو20
موريتانيا20
سانت لوسيا20
لبيريا20
البنين20
زامبيا20

كالدونيا الجديدة20
برمودا20
Haiti20
نيبال10
الفاتيكان10
الطوغو10
غيرنسي10
ريونيون10
غينيا10
سانت فنسنت وجزر غرينادين10
سوازيلاند10
أنتيغوا وبربودا10
سورينام10
أفريقيا الوسطى10
الصومال10
غرينلاند10
غامبيا10
جيبوتي10
إقليم مونتسيرات البريطاني10
فيجي10
نيكاراغوا10
السلفادور10
Niger10
Chad10
Cape Verde10
Angola10
مجموع الحالات24944510395


أما عن آخر إحصائيات لفيروس كورونا في الوطن العربي جاءت كالتالي: 