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مفاجأة.. تشيلسي يدخل السباق لتخليص برشلونة من منبوذ ميسي

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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دخل نادي تشيلسي الإنجليزي السباق للتعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تشيلسي يستهدف ضم كوتينيو

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم نادي برشلونة والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي هو من طالب النادي بسرعة ضم كوتينيو في الصيف نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.

تواصل بين تشيلسي وكوتينيو

وكشفت الصحيفة أن لامبارد تواصل بالفعل مع كوتينيو خلال الساعات القليلة الماضية وأكد على رغبته في ضمه إلى صفوف البلوز واظهر فيليبي موافقة أولية ولكن طلب من النادي الانتظار حتى نهاية الموسم.

انضمام كوتينيو إلى بايرن ميونخ وموقف النادي من رحيله

وكان كوتينيو قد انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي برشلونة.

وذكرت التقارير الصحفية الألمانية أن نادي بايرن ميونخ لا ينوي شراء عقد فيليبي بشكل نهائي وسيعود إلى صفوف برشلونة في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته.

وكان نادي برشلونة قد أكد أنه لا يمانع في رحيل كوتينيو عن الفريق في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

مشاركات كوتينيو مع بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.
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الكلمات المفتاحية

كوتينيو تشيلسي برشلونة

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