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موعد عودة مباريات الدوري الإسباني

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة حول موعد عودة بطولة الدوري الإسباني من جديد بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الايام الماضية


واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن بطولة الدوري الإسباني ستعود من جديد للاستئناف يوم 16 أبريل المقبل لأن الحكومة الإسبانية سوف تطبق أسلوب المكافحة الذي نفذته الصين للقضاء على فيروس كورونا


واشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستعود يوم 16 أبريل وسيتم نهاية المسباقة يوم 30 يونيو على أن يخوض كل فريق 4 مباريات في 10 أيام أي يعني خوض مباراة كل يومين فقط


وتابعت الصحيفة أن مباريات دوري أبطال أوروبا والليجا ستقام معًا يوم السبت، بينما الفرق التي تشارك أوروبيًا ستلعب، يوم الإثنين، وهذا يعد أمرًا جاذبًا للسوق في آسيا.

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