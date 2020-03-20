Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق حزنه الشديد على قرار إدارة النادي الأحمر بعدم التجديد لحسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل إبلاغ حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عدم تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي نهاية الموسم بناء على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حزين لسماع خبر عدم تجديد الأهلي لعقد حسام عاشور، كان يستحق البقاء على الأقل لموسم أخر كنوع من التكريم".

وأضاف :"فايلر رأى بأن الفريق ليس في حاجة إلى خدماته، ويجب علينا أن نؤكد بأن مصلحة النادي فوق كل اعتبار".

وتابع :"بتمنى لعاشور التوفيق في المرحلة المقبلة، ويختار الأنسب والأصلح له".
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعة و 16 دقيقة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

منذ ساعة الا ربع

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status