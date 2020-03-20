خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

أبدى إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق حزنه الشديد على قرار إدارة النادي الأحمر بعدم التجديد لحسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم.



وأعلن النادي الأهلي منذ قليل إبلاغ حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عدم تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي نهاية الموسم بناء على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



وقال إكرامي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حزين لسماع خبر عدم تجديد الأهلي لعقد حسام عاشور، كان يستحق البقاء على الأقل لموسم أخر كنوع من التكريم".



وأضاف :"فايلر رأى بأن الفريق ليس في حاجة إلى خدماته، ويجب علينا أن نؤكد بأن مصلحة النادي فوق كل اعتبار".



وتابع :"بتمنى لعاشور التوفيق في المرحلة المقبلة، ويختار الأنسب والأصلح له".