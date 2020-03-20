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الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر
الجمعة 20/مارس/2020 - 04:51 م
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عقد نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اتفاقاً مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق على التعاقد مع صفقة هجومية في الصيف المقبل
وطلب كارتيرون من الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الصيف المقبل في حالة رحيل مصطفي محمد عن الفريق بعد تألقه وتلقيه أكثر من عرض مميز
من جهة أخري تمسك كارتيرون مدرب الزمالك باستمرار مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق بالفترة القادمة بالرغم من تقليه عروض من الدوري الاسكتلندي
ووعد كارتيرون مصطفي فتحي بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد عودة الدوري من جديد.
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