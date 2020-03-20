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لاعبو بايرن ميونيخ: سنركل كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:53 م
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
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أطلق لاعبا فريق بايرن ميونخ الألماني ليون غوريتسكا وجوشوا كيميش، برنامج "سنركل كورونا" بتربع قيمته مليون يورو لتمويل الأعمال الخيرية والاجتماعية، وذلك ضمن جهود مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ونشر اللاعبان، اللذان يبلغ كل منهما 25 عاماً، اليوم الجمعة، تفاصيل البرنامج الخيري.

وقال غوريتسكا: "على الملعب، يمكننا الفوز على أي منافس، ولكن يمكننا التغلب على كورونا، فقط عندما نكون مع بعضنا البعض".

وكان المنتخب الألماني لكرة القدم قد أعلن قبل أيام عن تفاصيل جمع تبرعات لتمويل الأعمال الاجتماعي.
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