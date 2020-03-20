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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد السبت 21-3-2020.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:51 م
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طقس ممطر - صورة أرشيفية
طقس ممطر - صورة أرشيفية
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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد السبت 21-3-2020.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الغد السبت الموافق 21 مارس في جمهورية مصر العرية، وحذرت الأرصاد المواطنين من طقس الغد، حيث أعلنت أنه سيشهد أمطار غزيرة على بعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يؤدي لطقس شديد البرودة ليلًا

قال خبراء الأرصاد إن طقس القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.
 
طقس شديد البرودة ليلا

وأضافت الأرصاد، أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقص بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة".

حالة الطقس ودرجات الحرارة في سيناء

وأشارت الأرصاد الجوية، إل أن الطقس فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة الى معتدلة، وفي جنوب الصعيد: لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة الى معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وتكون حالة طقس البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر

المنطقة / الصغرى / العظمى

القاهرة   10   18  

الإسكندرية 12 18

شبين الكوم 10 17

طنطا     10   17

دمنهور   11 18   

بلطيم      12 17

مطروح     10 17

السلوم      10 18

سيوة       07 18

بورسعيد   12 17

دمياط     12 17

الزقازيق   10 17

الاسماعيلية 09 18

السويس    11 17

العريش    09 16

رفح        09 15

رأس سدر 12 18

نخل       06 16
 
نويبع     15 21

شرم الشيخ   14 21

الغردقة      13 22

مرسى علم   15 22

الفيوم        09 19

بنى سويف  09 19

المنيا       07   20

قنا      10  22

الأقصر 11  23

أسوان   14  24  

أبوسمبل 14  26

شلاتين 18 26

حلايب 20 24

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد السبت 21-3-2020.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد السبت 21-3-2020.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد السبت 21-3-2020.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة
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