أبرزهم كريمة مختار.. نجمات تألقن بتجسيد شخصية الأم

في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام، يحين موعد الاحتفال بعيد الأم، فهو عيد بمثابة تقديراً لمجهودها وعطاءها الدائم دون مقابل، واستطاعت السينما المصرية أن تتقن في تجسيد شخصية الأم بكل حركاتها وسكناتها، وتتواجد أيقونات فنية اشتهرت بتقديم دور الأم على مدار سنوات طويلة، حتي أصبحت نموذج للأم في السينما المصرية.





وفي هذا التقرير يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز النجمات التي استطاعت أن تجسد شخصية "الأم":



_كريمة مختار :



تعد الفنانة كريمة مختار أشهر من أجادت تقديم دور الأم ببساطتها وتلقائيتها في التمثيل، مما جعلت منها أما للملايين سواء من جمهورها أو ممن تعاملت معه في الوسط الفني، وكان يناديها الجميع خلف الكاميرا ب"ماما كريمة"، وبرزت كريمة مختار في دور الأم في عدة أعمالها أبرزها مسرحية "العيال كبرت"، ومسلسل "يتربي في عزو"، التي جسدت فيه دور "ماما نونو"، الذي أثر في الكثير، وتسبب في ابتكار دمية تحمل اسم الشخصية بالمسلسل.





_أمينة رزق:



وبرعت الفنانة أمينة رزق في تقديم شخصية الأم، فهي واحدة من أشهر الأمهات اللاتي عرفن في السينما المصرية رغم أنها لم تتزوج طيلة حياتها، ولكن تلقائيتها و ملامحها البسيطة التي تشبه أبناء البلد ساعدتها في تقديم شخصية الأم بكل براعة وإتقان، وكان تنادي خلف الكاميرا ب "ماما أمينة"، ومن أشهر أعمالها التي جسدتها فيها دور الأم "دعاء الكروان، أمهات في المنفي، العار، شفيقة القبطية".





_فردوس محمد:



وتربعت الفنانة فردوس محمد على عرش قائمة من برعن في تجسيد شخصية الأم، فلقبت فردوس ب"أم السينما المصرية"، لبراعتها وتفوقها في التعبير عن مشاعر الامومة بكل صدق، وقدمت فردوس شخصية الأم من خلال العديد من أعمالها السينمائية منها "سيدة القصر، عنتر بن شداد، فاطمة".





_عزيزة حلمي:



ولعبت الفنانة عزيزة حلمي أول أدوارها السينمائية بتجسيد شخصية الأم في فيلم "قبلني ياأبي"، وبعد تقديمها لهذا الدور حصرها المخرجون في دور الأم خلال مشوارها الفني، واستطاعت أن تتألق وتبرع في هذا الدور، وتعد عزيزة حلمي من الفنانات اللاتي حرمن من مشاعر الأمومة في الحقيقة، وجسدتها على الشاشة فقط، ومن أبرز أعمالها السينمائية"ظلموني الناس، الرقص مع الشيطان".







_شادية:



وجسدت الفنانة شادية دور الأم، واستطاعت أن تقدمه ببراعة وإتقان، حيث لعبت هذا الدور في فيلم "المرأة المجهولة"، التي تحرم من ابنها حتي يصبح رجلا، ولعبت فيه دور الأم المسنة والشابة، ويعد هذا الدور بمثابة علامة في مشوار شادية، كما أنها نالت عليه تقدير من النقاد والجمهور، وكررت هذا الدور في فيلم "وضاع العمر ياولدي، لا تسألني من أنا"، كما قدمت أغنية مازالت عالقة في أذهان الكثير، وهي "ست الحبايب"، والتي قدمتها في فيلم "المرأة المجهولة".