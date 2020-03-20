أمانة الَرياض تتخذ هذه الإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"





أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة،أنها "بدأت في تعقيم السوبر ماركت و الأسواق التجارية؛ لتوفير بيئة تسوق آمنة، وذلك كجزء من الإجراءات الوقائية والاحتزازية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".





وقامت أمانة الرياض بتعقيم زوار المتاجر الكبرى، بجانب منح العاملين فيها أجهزة قياس الحرارة، و الخطوات السليمة لتنظيف وتعقيم اليدين، نشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ لرفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالمملكة في هذا الاتجاه.





كما كثفت الأمانة من جولاتها الرقابية بهدف ضمان التزام المنشآت بقرارات الإغلاق الاحترازي؛ حيث نفذت 7,793 جولة رقابية خلال الأسابيع الماضية، وطبقت العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وأحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.





وكانت أمانة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق، عن زيادة مستوى إنتاج معقمها وتوزيعه مجانًا في أكثر من 25 موقعًا داخل مدينة الرياض، بجانب تنسيقها المتواصل مع الجمعيات الخيرية؛ لضمان وصول المعقم إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه من منطلق استشعارها بمسؤوليتها تجاه السكان بمختلف شرائحهم.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".



