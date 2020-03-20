Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمانة الَرياض تتخذ هذه الإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة،أنها "بدأت في تعقيم السوبر ماركت والأسواق التجارية؛ لتوفير بيئة تسوق آمنة، وذلك كجزء من الإجراءات الوقائية والاحتزازية التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وقامت أمانة الرياض بتعقيم زوار المتاجر الكبرى، بجانب منح العاملين فيها أجهزة قياس الحرارة، والخطوات السليمة لتنظيف وتعقيم اليدين، نشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ لرفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالمملكة في هذا الاتجاه.

كما كثفت الأمانة من جولاتها الرقابية بهدف ضمان التزام المنشآت بقرارات الإغلاق الاحترازي؛ حيث نفذت 7,793 جولة رقابية خلال الأسابيع الماضية، وطبقت العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وأحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وكانت أمانة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق، عن زيادة مستوى إنتاج معقمها وتوزيعه مجانًا في أكثر من 25 موقعًا داخل مدينة الرياض، بجانب تنسيقها المتواصل مع الجمعيات الخيرية؛ لضمان وصول المعقم إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه من منطلق استشعارها بمسؤوليتها تجاه السكان بمختلف شرائحهم.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الَرياض أمانة الَرياض أمانة

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميا.. الأهلي يبلغ عاشور بعدم تجديد تعاقده

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ 36 دقيقة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

الجمعة.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية للحديث حول تحديات أزمة "كورونا"

الملك سلمان: العالم يعيش مرحلة صعبة في تاريخه بسبب أزمة "كورونا"

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن تطبيق "العمل عن بعد" لمكافحة كورونا

مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

04:30 م

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status