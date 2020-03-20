بأمر من ساري.. صفقة تبادلية ضخمه بين يوفنتوس وتشيلسي

أظهر نادي يوفنتوس الإيطالي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي يريد التعاقد مع الإيطالي جورجينيو لاعب وسط نادي تشيلسي في الصيف القادم.



وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة يوفنتوس في ضم جورجينيو جاءت بناءا على طلب من ماوريسيو ساري مدرب الفريق الذي يريد الاجتماع مع لاعبه المفضل من جديد وطلب من إدارة النادي عقد صفقة تبادلية مع نادي تشيلسي.



كما ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك صفقة تبادلية متوقعة بين نادي يوفنتوس ونادي تشيلسي تقضي بحصول البلوز على الكرواتي ميراليم بيانيتش لاعب وسط اليوفي بينما يحصل السيدة العجوز على جورجينيو.



وقد شارك جورجينيو في 35 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.