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ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:46 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، بأن مسؤولي الأبيض يتحركون بقوة خلال الفترة الحالية لضم أحد نجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر، بأن إدارة الزمالك ستدخل في مفاوضات مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، الذي أبلغته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

ويريد الزمالك توجيه ضربة قاضية إلى الأهلي بالتعاقد مع عاشور، ردًا على صفقة كهربا الذي استطاع المادر الأهلي ضمه إلى صفوفه.
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