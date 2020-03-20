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توقعات كبيرة بتأخر استئناف الدوري الإيطالي

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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مازال فيروس كورونا يسيطر على الحالة العامة في كافة الدوريات الأوروبية حول العالم، وتحديدًا في إيطاليا التي يتفشي فيها الوباء بشكل سريع.

وقال رئيس رابطة لاعبي كرة القدم بإيطاليا داميانو توماسي، إنه لا يعتقد أن منافسات الدوري ستستأنف قريباً في إيطاليا، التي تعد أكثر الدول الأوروبية تأثراً بأزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وسجلت إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 3 آلاف حالة وفاة بسببه.

وقال توماسي في تصريحات نشرتها صحيفة سودويتشه تسايتونغ اليوم الجمعة: "السماح بتدحرج الكرة مرة أخرى سيكون إشارة للمجتمع تفيد بأننا قريبون من الوضع الطبيعي مجدداً، والوضع ليس كذلك الآن، كرة القدم في آخر الترتيب بقائمة الأشياء المهمة".

وأضاف توماسي أنه في ظل حقيقة أن كرة القدم في الصين لن تستأنف قبل 22 مايو (آذار) المقبل، فاستئناف الكرة في أوروبا ربما يكون بعد ذلك.

وقال إن قرار توقف الدوري الإيطالي جاء متأخراً بنحو 10 أيام، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) تأخر، إذ لم يعلن سوى الثلاثاء الماضي، لكنه أضاف أنه لا جدوى من الجدل في الوقت الحالي.

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