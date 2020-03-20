بعد قرار وزير التربية والتعليم.. إدوارد لابنائه: "أزاي هتنجحوا"

شارك الفنان إداورد، جمهوره مقطع فيديو جديد لابنائه، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر ابنائه خلال مقطع الفيديو ابن يعزف على الجيتار وابنته تغني.



وعلق إدوارد، على مقطع الفيديو قائلًا: "وادي فاضين وقعدوا في البيت هتنجحوا ازاي اخر السنة كده".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يحميهم يجننوا" وأضاف آخر"ماشاءالله حلوين قوي"، وفي السياق ذاته علقت الاعلامية بوسي شلبي قائلة:"مافيش آخر سنة خلاص عيش اللحظة".



ويواصل إدارد، تصوير مسلسل "البرنس"، الذي يشارك به خلال رمضان القادم، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في البطولة الفنان محمد رمضان ورحاب الجمل ونجلاء بدر وأحمد زاهر.



يذكر أن آخر أعمال إداورد، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار الخمسنيات، ويشارك في بطولته الفنانة مي سليم وداليا مصطفى ودانا حمدان وإياد نصار.

