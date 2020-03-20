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بيريز يبشر جماهير ريال مدريد بشأن زيدان

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
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قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الإبقاء على الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الجديد ورفض فكره رحيله عن الملكي


وكتب صحيفة آس الإسبانية في تقريرها: أجبرت الأزمة الصحية الفريق الملكي على اتخاذ قرارات قبل الموعد المحدد، ومن بينها استمرار زيدان مهما حدث، وسيكون متواجدًا من أجل مشروعه والذي سيبدأ في الموسم القادم.


واضافت: في الواقع، زيدان وطاقمه الفني يعملون على التخطيط للموسم القادم، ولكنهم بالطبع ليسوا متيقّنين من أن الموسم القادم سيبدأ في موعده المحدد نظرًا للأحوال الصحية، وعلى زيدان تحديد مصير بعض اللاعبين مثل خاميس وأودريوزولا وإبراهيم دياز ويوفيتش وماريانو وكذلك بيل.

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