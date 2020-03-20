"الأمير فيصل بن فرحان" يشيد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين





أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الجمعة، بـ"المضامين السامية لكلمة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها إلى أبنائه المواطنين والمقيمين حول تداعيات وخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".





وأكد الأمير فيصل بن فرحان، على أن "كلمة الملك سلمان تأتي في الوقت الذي تبذل فيه حكومة المملكة بجميع قطاعاتها كل الجهود الممكنة؛ لتجنيب وطننا العزيز شرور هذه الجائحة العالمية" حسب ما نقبت وكالة الأنباء السعودية "واس".





ولفت إلى أن "ما اتخذته الحكومة من إجراءات احترازية سباقة في هذا الصدد، جاءت في إطار الحرص المتواصل من القيادة الرشيدة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".





كما نوه بما تجريه المملكة من اتصالات ومشاورات دولية حثيثة في إطار رئاستها لمجموعة دول العشرين؛ لتكثيف التعاون والتنسيق الدولي حول مواجهة هذا الوباء وتداعياته الصحية والتنموية والاقتصادية.





وأكد على أن منسوبي الوزارة حول العالم يستمرون في بذل قصارى جهدهم في تأمين سلامة المواطنين في كل مكان، مشيداً بما يبذلونه من جهود مخلصة ودؤوبة في هذا الصدد مع زملائهم في بقية القطاعات الحكومية، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني والمسؤولية.



