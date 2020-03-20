Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدحت عاصم يطرح ثاني أغنيات ألبومه عبر "يوتيوب"

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:12 م
Advertisements
مدحت عاصم
مدحت عاصم
يارا أحمد
Advertisements
قام المطرب مدحت عاصم، بطرح ثاني أغنياته "اسأل قلبك"، وهو نفس اسم الالبوم حيث قام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
 
أغنية "اسأل قلبك" كلمات أحمد اليسري، ألحان مغربي، توزيع أحمد إيهاب، جيتار أحمد حسين، تصوير أحمد يسري، إخراج نهي غنيم" في ثاني تعاون معها بعد أغنية "حضن الوداع".

وتأتي أغنية "اسأل قلبك" ضمن ميني ألبوم يحمل نفس الاسم "اسأل قلبك" والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.

يذكر أن مدحت عاصم طرح من قبل أغنية "ولا يوم"، وأغنية "حبيبي قمر الليلة" وأغنية "حضن الوداع"، ويجهز حاليا لحفل غنائي من المقرر إقامته في شهر أبريل المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- إكرامي: حزين لعدم تجديد الأهلي لتعاقده مع عاشور.. كان يستحق التكريم

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ أقل من ساعتين

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يتفق مع كارتيرون على صفقة سوبر

منذ ساعة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ ساعة و 19 دقيقة

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status