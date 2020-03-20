مدحت عاصم يطرح ثاني أغنيات ألبومه عبر "يوتيوب"



أغنية "اسأل قلبك" كلمات أحمد اليسري، ألحان مغربي، توزيع أحمد إيهاب، جيتار أحمد حسين، تصوير أحمد يسري، إخراج نهي غنيم" في ثاني تعاون معها بعد أغنية "حضن الوداع".



وتأتي أغنية "اسأل قلبك" ضمن ميني ألبوم يحمل نفس الاسم "اسأل قلبك" والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.



يذكر أن مدحت عاصم طرح من قبل أغنية "ولا يوم"، وأغنية "حبيبي قمر الليلة" وأغنية "حضن الوداع"، ويجهز حاليا لحفل غنائي من المقرر إقامته في شهر أبريل المقبل.

قام المطرب مدحت عاصم، بطرح ثاني أغنياته "اسأل قلبك"، وهو نفس اسم الالبوم حيث قام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.