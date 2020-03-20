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"بطريقة مختلفة".. صلاح عبدالله يشارك في تحدي الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:02 م
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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
روان هيثم
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غرد الفنان صلاح عبدالله، تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "عبدالله" في هذه التدوينة قائلا: ‏‎#تحدي_الخير هشارك في التحدي من غير تحدي بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة.

وتابع "عبد الله" قائلا: بالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم ٥٠ أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم ٥٠ أسرة من زملائي اللي ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا:‏ ‎مجهود جميل ومجهود كبير وعظيم، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا.

وفي سياق أخر قدم "عبدالله" العديد من الأعمال الفنية منها ريا وسكينة، ذئاب الجبل، ناصر، الوالدة باشا، ابو ضحكة، سكة الهلالي، حكاية حياة، المسحراتي، العملية ميسي،وضع امني، عوالم خفية، عسكر في المعسكر، درس خصوصي، حلم عزيز، قشطة يابا.


وشارك "عبد الله" في العديد من الاعمال المسرحية منها حارة الضحك، امشي عدل، الهمجي، جمري جمري، حودة كرامة، عصفور ودبور.

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