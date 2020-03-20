كارثة جديدة تهدد الدوري الإنجليزي

تواجه مسابقة الدوري الإنجليزي مشكلة كبيرة بسبب تمديد فترة إيقاف البريميرليج، ليتسبب ذلك في غموض موقف عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم في 30 يونيو المقبل.



