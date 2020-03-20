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كارثة جديدة تهدد الدوري الإنجليزي

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:23 م
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بوابة الفجر
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تواجه مسابقة الدوري الإنجليزي مشكلة كبيرة بسبب تمديد فترة إيقاف البريميرليج، ليتسبب ذلك في غموض موقف عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم في 30 يونيو المقبل.

تسبب قرار تمديد موسم الدوري الإنجليزي "للفترة اللازمة" حتى نهايته، في غموض موقف عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو(حزيران) المقبل.

فوفقاً للوائح "البريميير ليغ" الحالية، يجب أن ينتهي الموسم قبل أول يونيو(حزيران) المقبل، لكن الاتحاد الإنجليزي قرر الخميس عدم استئناف المسابقة قبل 30 أبريل (نيسان) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يعني إطالة الموسم أكثر.

 لكن الرابطة الإنجليزية ولا الاتحاد اتخذا بعد قراراً حيال وضع هؤلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو(حزيران)، وفي حال أقيمت مباريات بعد أول يوليو(تموز)، فلن يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم حتى نهاية الموسم.

ومن بين اللاعبين المتأثرين يبرز يان فرتونخن مدافع توتنهام هوتسبر، وأوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، وديفيد سيلفا جناح مانشستر سيتي، ورايان فريزر لاعب بورنموث، وويليان لاعب وسط تشيلسي، وبدرو رودريغيز لاعب تشيلسي أيضاً، وجو هارت حارس بيرنلي الاحتياطي.
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