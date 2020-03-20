عمليات بغداد تعتقل27 شخصا خالفوا قرار حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا في بغداد، لمريضة تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة.

وذكرت الوزارة أن الشخص المتوفى كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وذكرت الوزارة أن الشخص المتوفى كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العاصمة بغداد سجَّلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في وقت متأخر الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويشعر العراق بالقلق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض خارج الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.

وكان العراق قد سجل أول إصابة لطالب إيراني زائر، ثم لعائلة في كركوك مكونة من 4 أفراد عادوا من إيران أيضا.





وكان وزير الصحة العراقي جعفر علاوي أعلن، حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى 9 في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس "كورونا".





وذكر الوزير، في بيان، أن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع، وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.





وأوضح أن الحظر لا يشمل العراقيين القادمين من الدول التسع والدبلوماسيين لكنهم سيخضعون للفحص.





وأعلن العراق تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير وحتى 7 مارس.