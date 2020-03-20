السعودية تقلل ميزانية قطاع الترفية والرياضة بعد تراجع أسعار النفط

كشف وزيرة المالية السعودي محمد الجدعان، عن أن قرار المملكة العربية السعودية بخفض جزئي في قيمة الأنفاق خلال موزنة العام الحالي 2020، جاء بسب تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ولتوفير الأموال التى تحتاجها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الجدعان خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفي في حضور وزير الصحة السعودية للحديث عن الأجراءات التى اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، " إن خفض الإنفاق في الموازنة شمل تقليل مزانية المخصصة لقطاع الترفية والرياضة، وتقليل سفر الموظفين للخارج خاصة في قطاع الصحة."

وتابع، "أن قيمة الخفض البالغة نحو 50 مليار ريال قليلة جدا ولن تؤثر على لنشاط الاقتصاد للمملكة العربية السعودية ولا على القطاع الخاص."





وأكد الجدعان على أن وزارة المالية لديها مرونة عالية لإجراء مزيد من الخفض في مصروفات المخصصة لموازنة العام الحالي 2020.