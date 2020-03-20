Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية تقلل ميزانية قطاع الترفية والرياضة بعد تراجع أسعار النفط

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:05 م
Advertisements
هيئة الترفية السعودية
هيئة الترفية السعودية
محمد عصام
Advertisements

 كشف وزيرة المالية السعودي محمد الجدعان، عن أن قرار المملكة العربية السعودية بخفض جزئي في  قيمة الأنفاق خلال موزنة العام الحالي 2020، جاء بسب تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ولتوفير الأموال التى تحتاجها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

 

   وقال الجدعان خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفي في حضور وزير الصحة السعودية للحديث عن الأجراءات التى اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، " إن خفض الإنفاق في الموازنة شمل تقليل مزانية  المخصصة لقطاع الترفية والرياضة، وتقليل سفر الموظفين للخارج خاصة في قطاع الصحة."

وتابع،  "أن قيمة الخفض البالغة نحو 50 مليار ريال قليلة جدا ولن تؤثر على لنشاط الاقتصاد للمملكة العربية السعودية ولا على القطاع الخاص."


وأكد الجدعان على أن وزارة المالية لديها مرونة عالية لإجراء مزيد من الخفض في مصروفات المخصصة لموازنة العام الحالي 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هبوط أسعار الطاقة السعودية أسعار النفط تراجع أسعار النفط

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ 17 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 19 ساعة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ نصف ساعة

رسميا.. الأهلي يبلغ عاشور بعدم تجديد تعاقده

منذ 43 دقيقة

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

02:10 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

04:30 م

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status