عاجل.. وفاة الإعلامي تامر صقر عن عمر يناهز الـ46 عامًا

أعلنت الإعلامية ريهام إبراهيم، من خلال منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وفاة الإعلامي تامر صقر، وكتبت "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا جميعا الخلوق المحترم تامر صقر، في الجنة ونعيمها يارب".



وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو عن موعد العزاء أو صلاة الجنازة.



يشار إلى أن الأعلامي تامر صقر، من أشهر مذيعين برامج الرياضة، حيث قدم العديد من البرامج الناجحة خلال مشوار في مجال الإعلام.



تامر صقر، بدأ مسيرته في العمل الاعلامي، كمقدم برامج رياضية في التلفزيون المصري وتحديداً في قناة النيل الرياضية من عام

1999حتي 2005 ومن عام 2014 حتي 2015، إلا أنه انتقل للعمل في شبكة قنوات راديو وتلفزيون العربART من عام 2005 حتي 2010 ، قبل أن ينضم إلى قناة النهار من عام 2010 حتي 2012 ، ومنها إلى قناة الحياة من عام 2012 حتي 2014