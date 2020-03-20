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رسميا.. الأهلي يبلغ عاشور بعدم تجديد تعاقده

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أبلغت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق والتي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني الذي لا يتدخل أحد في مسئولياته كعادة الأهلي علي مدار تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.


جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوا اللجنة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع عاشور للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين والذي لم يدخر جهدًا في رفعة إسم ناديه وكان القدوة والمثل في الانضباط والإلتزام. 


وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا وأن النادي وقياداته لايتمني أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الإحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب .. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.


 كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أية خطوات تأهيلية أخري تكون داعمة لمسيرته في المستقبل بالأضافة للعمل في قناة النادي

في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب وهي رغبة لا يستطيع أحد ان يصادر عليها وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقت كاف للتفكير ثانية وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.
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