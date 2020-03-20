"متتعوضيش يا امي" رسالة رحمة لوالدتها في عيد الأم

طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض، أغنية جديدة لها "متتعوضيش يا امي" إهداءا لوالدتها بمناسبة عيد الأم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكشفت "رياض" عن فكرة هذه الأغنية "متتعوضيش يا امي" جائتها بعد مرورها بإحساس قاسي في تعب والدتها حين شعرت بشعور فقدانها وهي الباقية لها بعد وفاة والدها قبل سنوات قليلة.





وتناولت الأغنية هذه الكلمات متتتعوضيش و لا بكنوز الدنيا يا أمي.. متتعوضيش يا ست الكل يا شايلة همي.. متتتعوضيش.. يا اللي أنكتب حبي في قلبك و أنحفر.. وبتقدري تسامحي وتمحي اللي حصل..متتعوضيش.





وأغنية "ممتعوضيش يا أمي" من كلمات ولحن "رحمة"، توزيع "طارق عبد الجابر"، ميكس و ماستر "محمود علاء"، جيتار "جاليلو"، باص جيتار "سيكا"، تسجيل "شريف عبد الجابر".



وفي سياق أخر قدمت "رياض" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان أناني، ارحموني يا عالم، دعوة قطرية، مو غلطته، بوسة، عنودي، وينك، وعد مني.



