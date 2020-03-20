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الصحة: معظم حالات الإصابة بـ"كورونا" جاءت من خارج المملكة

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:09 م
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وزير الصحة - الدكتور توفيق الربيعة
وزير الصحة - الدكتور توفيق الربيعة
الفجر السعودي
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أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الجمعة، أن "إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وصلت إلى 274 حالة، معظمها جاءت من خارج المملكة العربية السعودية".

وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية محمد عبدالله الجدعان، إنه "جرى فحص 16 ألف شخص حتى الآن؛ للكشف عن فيروس كورونا"، داعياً إلى ضرورة البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات.

وأكد على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من الخارج، مشيرا إلى أن المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة الفيروس القاتل، لافتا ًإلي أن العاملين في قطاع الصحة هم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، الذي أودي بحياة 10,448 شخص حول العالم.

ولفت الجدعان إلى أن "الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لمواجهة تداعيات كورونا، وقدم القطاع الخاص مساهمات رائعة في هذا الصدد، موضحاً أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة ساهمت في عدم انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وقالت الصحة: إن "من بين الحالات الجديدة 17 حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض و4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

كما طلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة الصحة

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