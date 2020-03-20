صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن لجنة التخطيط بالأهلي ابلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده.









وجاء رفض إدارة النادي فكرة تمديد عقد حسام عاشور بناءا على توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط، كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله.









من جانبه اكد حسام عاشور انه يرفض طلب الأهلي وأنه مستمر في الملاعب لمده موسمين ولا يفكر في الاعتزال الآن مؤكداً على قدرته في الاستمرار.









وكانت إدارة النادي الاهلي قد فتحت ملف تمديد عقود اللاعبين وتم الاتفاق يوم امس مع وليد سليمان على تمديد عقده لمدة موسمين.



