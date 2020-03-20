Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة قوية.. الأهلي يطالب نجم الفريق بالاعتزال

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن لجنة التخطيط بالأهلي ابلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده.


وجاء رفض إدارة النادي فكرة تمديد عقد حسام عاشور بناءا على توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط، كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله.


من جانبه اكد حسام عاشور انه يرفض طلب الأهلي وأنه مستمر في الملاعب لمده موسمين ولا يفكر في الاعتزال الآن مؤكداً على قدرته في الاستمرار.


وكانت إدارة النادي الاهلي قد فتحت ملف تمديد عقود اللاعبين وتم الاتفاق يوم امس مع وليد سليمان على تمديد عقده لمدة موسمين.

Advertisements

أخبار تهمك

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ 14 دقيقة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ يوم

شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ 36 دقيقة

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

10:48 ص

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

03:18 م

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

04:02 م

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status