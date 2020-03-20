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التضامن: ليس لنا علاقة بتخصيص دخل شهري للعاملين باليومية

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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نفي الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الإجتماعي، صحة ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعى 'فيسبوك' حول تخصيص الوزارة رقم لتسجيل بيانات كل العاملين باليومية العمالة "الغير منتظمة" لتوفير دخل شهري لهم وتعويضهم ماديا عن وقف العمل في هذه الفترة في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد العقبي في منشور له بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن وزارة التضامن الإجتماعي ليس لها علاقه بهذا الأمر وأن من بادر بذلك هي وزارة القوي العاملة، معقبا"اللي تعبوا نفسهم وصمموا بنرات ونشروا بوستات كانوا بس اتأكدوا من اسم الوزارة".

وكان وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة، من وإلي العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها في حملة “حماية”، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة “أمان.

وقال الوزير إن ذلك يأتى تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة فى الوزارة فى تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية” حياة كريمة”.

كما وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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منحة للعمال منحة استثنائية تداعيات كورونا الظروف الاستثنائية التضامن الاجراءات الوقائية

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