هواوي تصمم برنامج يساعد المستخدمين في تحميل تطبيقات الأندرويد الشائعة

كشف مطوري موقع XDA، عن قيام هواوي بتصميم تطبيقًا يسمى "AppSearch"، يتم اختباره حاليًا في ألمانيا، لمساعدة المستخدمين على تثبيت التطبيقات الشائعة مثل Facebook و WhatsApp، دون الوصول إلى تطبيقات Google.





وفقًا لوصف التطبيق، يمكن استخدامه مع "سلسلة Mate 30 وسلسلة P40 و Mate X's" مع طرح P40 للبيع قريبًا، يمكن إطلاق التطبيق رسميًا مع إطلاق هذا الهاتف، و كانت مبيعات Mate 30 خارج الصين بطيئة جدًا، لذلك لا شك أن شركة هواوي تفعل أي شيء لتعزيز مبيعات P40.





قام أحد المطورين في XDA في ألمانيا بتحميل التطبيق إلى Huawei Mate 30 Pro ليوضح كيف يعمل، وفقًا لوصف هواوي ، يمكنك تنزيل AppSearch من متجر AppGallery





ويعرض برنامج AppSearch التطبيقات الشائعة مثل Facebook و Messenger و Instagram و Twitter، أو يتيح لك البحث عن التطبيق الذي تختاره.





لا يوفر برنامج AppSearch تنزيلات مباشرة، ولكنه يرسلك إلى موقع حيث يمكنك العثور عليها.





تنص شركة هواوي صراحةً على أنها "تساعد المستخدمين في العثور على التطبيقات الشائعة من خلال دمج مصادر تنزيل متعددة يتم توفيره بواسطة جهات خارجية.





اعتاد مالكو Mate 30 وأجهزة هواوي الأخرى على حل Google Play عبر تطبيق مراوغ يسمى LZ Play، ولكن بعد أن أشار المستخدمون إلى مصدره، تم سحب التطبيق وتخلي شركة هواوي عن أي تورط.





لهذا السبب تتحمل شركة هواوي أي مسؤولية قانونية عن AppSearch، على الرغم من أنها تمنح المستخدمين طريقة سهلة لتثبيت تطبيقات Google.





وبحسب ما ورد تبحث Google في التطبيق على أي حال، وفقًا لمجلة Forbes، للتأكد من أنه لا ينتهك قوانين الولايات المتحدة.



